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Siyaset Ali Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı! "Söz konusu 2 hamlesi asla kabul edilemez”
Siyaset

Ali Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı! "Söz konusu 2 hamlesi asla kabul edilemez”

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söylemesi ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile görüşmesi parti içinde büyük tepki gördü. DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, Babacan'ın söz konusu 2 hamlesinin "asla kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:56:00 - 2021-02-18 13:56:47
Ali Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı! "Söz konusu 2 hamlesi asla kabul edilemez”

DEVA Partisi Genel Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, Trabzon’da bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla genel başkan Ali Babacan’a ve parti politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Yıldırım, “Ali Babacan’ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, ‘zemin ve şartlar daha uygun olduğunda Anayasanın ilk 4 maddesi üzerinde konuşulabileceğine’ yönelik ifadeleri oldu. Geçen hafta HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve heyetiyle görüştü. Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim. ‘Demokrasi ve insan hakları’ kılıfı geçirilmiş politikaların milletimize yedirilmesine asla ve asla aracılık etmeyeceğim. Ülkenin birliği ve beraberliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi vermeye devam edeceğim” dedi.

‘Bu sözleri kabul edilemez’

Yıldırım, “Sayın Genel Başkan’ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez. Bugün HDP’nin bile hatta terör örgütü PKK’nın bile dile getirmediği Anayasa’nın ilk dört maddesi zemin ve şartlar oluşursa tartışılabileceğini söylemek, ileride nasıl bir projenin hayata geçirilmek istendiğinin kanıtıdır. Buradan sesleniyorum, ilk 4 maddenin neyinden rahatsızsınız veya tartışılmasından memnun olacaksınız” diye konuştu.

‘Babacan’ı 3 kez uyardım’

9 Mart tarihinde partilerinin 1’inci yılını dolduracağını kaydeden Yıldırım, “DEVA Partisi’nde demokrasinin işletilmediği ve kuruluş ilkelerinden uzaklaşıldığı için Genel Başkan Ali Babacan ile Genel Merkez Heyetini 3 kez uyardım. Parti kurulurken ilkelerden sapıldıysa burada sıkıntı var demektir. Sayın Babacan ve ekibini AK Parti’den istifa edip geldikleri zaman ortaya koydukları eleştirileri, AK Parti’de istişarenin, ortak aklın kaybolduğu, demokrasinin işletilmediği şeklinde olmuştu. Sayın Babacan bir televizyon programında şu ifadeyi kullandı, ‘Bu itirazlarımızı parti içerisinde, parti zarar görmesin diye yaptık.’ Kendisine ‘Ben sizin yaptığınız hatayı yapmayacağım, milletimi aydınlatacağım’ dedim. Daha parti 1 yıllık iken bunları yapıyorsanız sıkıntı var demektir” şeklinde konuştu.

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