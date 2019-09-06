Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrası kurucusu olduğu AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren eski Bakan Ali Babacan'ın ekibi önceki gün Kocaeli'de buluşmuştu. Babacan'ın kuracağı yeni parti ile ilgili kulis bilgileri tartışma programlarında konuşulurken Habertürk yazarı Nagehan Alçı katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Alçı, AK Parti'de daha önce bakanlık yapmış Hüseyin Çelik ve Ertuğrul Günay'ın Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer almayacağını iddia etti. Hüseyin Çelik'in bir takım tereddütleri olduğunu kendisine açıklamalarda bulunduğu açıklayan Alçı, "'Bu oluşumun liderleri ve liderlerinin politikalarıyla ilgili, tereddütlerim var' diyerek bana açıklama yaptı. Babacan hareketinde bir çatırdama var. Bir ay içinde start verileceği söyleniyor. Ama bu anlamda adımlar atılmadı. Ertuğrul Günay'ın da yaşanan bu süreçten etkilendiği ve ayrılma noktasında olduğunu duydum." ifadesini kullandı.

"Parti içinde birbirlerine mesafe alan isimler var"

Babacan'ın kuracağı parti sürecini Beşir Atalay çevresinde yürütüldüğünü açıklayan Alçı, "Partinin ağabeyi olarak çalışıyor. Geniş yelpazeyi kapsayacak isimlerle ilgili tartışmalar var. Parti içinde birbirlerine mesafe alan isimler var. Partileşmeden yol ayrımları görebiliriz" dedi.