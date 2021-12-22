  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ali Babacan yine kulp taktı! Doların düşüşü olumlu ama…
Gündem

Ali Babacan yine kulp taktı! Doların düşüşü olumlu ama…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketlerinin ardından çakılan dolar kurundan rahatsız olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendince yeni kulplar taktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 17:05:00 -
Ali Babacan yine kulp taktı! Doların düşüşü olumlu ama…

Faize karşı savaş başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peş peşe çekilen kur operasyonlarına da açıkladığı ekonomi paketleriyle 'dur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası çakılan döviz kuru karşısında hazımsızlık yaşayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu gelişmeye kendince yeni kulplar taktı.

Partisinin genel merkezinde konuşan Ali Babacan, Türkiye'de son bir haftada dolar kurundaki düşüşün olumlu olduğunu ancak bu düşüşün çok ağır bir maliyet olarak vatandaşın sırtına bineceğini söyledi.

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulamasını da hedef alan Babacan, "Bu uygulamanın yeni adı, 'bu milleti torunlarına kadar borca batırma' planıdır." iddiasını öne attı.

Babacan, babalara geldi! İşte dolar yorumu
Babacan, babalara geldi! İşte dolar yorumu

Siyaset

Babacan, babalara geldi! İşte dolar yorumu

Dolar çakıldı, TÜSİAD ölü taklidi yaptı
Dolar çakıldı, TÜSİAD ölü taklidi yaptı

Ekonomi

Dolar çakıldı, TÜSİAD ölü taklidi yaptı

Erdoğan'dan
Erdoğan'dan "Aman dolar satmayın" diyen Durmuş Yılmaz'a ayar

Gündem

Erdoğan'dan "Aman dolar satmayın" diyen Durmuş Yılmaz'a ayar

Erdoğan'dan dolar kurunun düşüşüne ilk yorum
Erdoğan'dan dolar kurunun düşüşüne ilk yorum

Ekonomi

Erdoğan'dan dolar kurunun düşüşüne ilk yorum

Karamollaoğlu şaşırtmadı! Çakılan dolara ilginç yorum
Karamollaoğlu şaşırtmadı! Çakılan dolara ilginç yorum

Gündem

Karamollaoğlu şaşırtmadı! Çakılan dolara ilginç yorum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay