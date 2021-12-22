Ali Babacan yine kulp taktı! Doların düşüşü olumlu ama…

Faize karşı savaş başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peş peşe çekilen kur operasyonlarına da açıkladığı ekonomi paketleriyle 'dur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası çakılan döviz kuru karşısında hazımsızlık yaşayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu gelişmeye kendince yeni kulplar taktı.

Partisinin genel merkezinde konuşan Ali Babacan, Türkiye'de son bir haftada dolar kurundaki düşüşün olumlu olduğunu ancak bu düşüşün çok ağır bir maliyet olarak vatandaşın sırtına bineceğini söyledi.

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulamasını da hedef alan Babacan, "Bu uygulamanın yeni adı, 'bu milleti torunlarına kadar borca batırma' planıdır." iddiasını öne attı.