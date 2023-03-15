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Siyaset Ali Babacan yeni dostlarına verdi veriştirdi! Zillet ittifakında HÜDA PAR çatlağı!
Siyaset

Ali Babacan yeni dostlarına verdi veriştirdi! Zillet ittifakında HÜDA PAR çatlağı!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, HalkTV ekranlarında HÜDA-PAR'a sahip çıktı: "Şöyle midir böyle midir demek doğru değil. Hukuk dışı iddialar varsa gereği yapılırdı zaten."

Yeniakit Publisher
2023-03-15 14:27:00 - 2023-03-15 14:43:25

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, HalkTV ekranlarında HÜDA-PAR'a sahip çıktı: "Şöyle midir böyle midir demek doğru değil. Hukuk dışı iddialar varsa gereği yapılırdı zaten."

Ali Babacan, Halk TV ekranlarında yayınlanan Lider Masası programında İsmail Küçükkaya ve Bengü Şap Babaeker'in konuğu oldu.

Ali Babacan, HÜDA-PAR ve Hizbullah ilişkisi sorusuna şöyle cevap verdi, "Şöyle midir, böyle midir demek doğru değildir. Yasal bir partidir" diyerek HÜDA-PAR'a sahip çıktı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇATLAĞI

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde şöyle dedi: "İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz."

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise, HalkTV ekranlarında tam tersini söyledi: "İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında tam mutabakat sağlanamadığı için bunu ortak politikalar metnine eklemedik. Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor. Bu nedenle mutabakat sağlanmayan bir hususun da dillendirilmesini çok doğru bulmuyoruz."
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Odatv.com

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