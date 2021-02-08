Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ilk ittifakta anlaştı: Birlikte çalışacağız

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi genel merkez binasında ziyaret etti. Babacan ve Davutoğlu, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

'Heyetlerimiz arasında istişare mekanizması oluşturduk'

Ziyaretin detaylarını aktaran Ahmet Davutoğlu, "Görüşmemizin ana gündem maddesi güçlendirilmiş parlamenter sistemdir." dedi. Ali Babacan da "Gelecek Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili önemli bir çalışma var. Bizim de üzerinde çalıştığımız bir çalışma var, heyetlerimizin karşı karşıya gelerek ikili bazda istişare mekanizması oluşturmasına karar verdik." ifadelerini kullandı.

'Partiler arasındaki görüşme trafiğinden memnuniyet duyuyoruz'

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Son dönemde bütün partiler arasında yakın temasın artmış olması sevindirici. Ama iktidar partileri kendileri dışında kimseyle görüşmemekte ısrar ediyor. Diğer partiler arasında son derece artan bir görüşme trafiği var, memnuniyet duyuyoruz."

'Seçim her an kapıyı çalabilir'

"Partimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirmekle yetinmemiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir çalışma yapmıştı. Heyetlerimizin çalışmasını kamuoyuyla paylaşarak partilerden randevu talep etmiştik. DEVA Partisi yoğun bir kongre trafiği içindeydi. Çünkü Türkiye'de her an seçim kapıyı çalabilir."

'İkili bazda temaslarımız artacak'

"Görüşmemizde ana gündem maddemiz güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Genel Başkan da görüşlerini ve çalışmalarını lütfettiler, bundan sonra sadece bu konuda değil diğer alanlarda da Gelecek ve DEVA Partisi'nin daha sık görüşmesi ve ortak önerilerle kamuoyunda gündeme gelmesi konusunda mutabık kaldık, ikili bazda temaslar artacak."

Ali Babacan: Topyekün iktidar değişikliği olmadan mümkün değilk

"Türkiye'de yönetim sistemi sorunu ve yönetenlerin zihniyeti sorunu var. Sistem değişikliği ve zihniyet değişikliği şart. Bu zihniyet de topyekûn iktidar değişikliği olmadan mümkün olmayacak. Gelecek Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili önemli bir çalışması var. Bizim de üzerinde çalıştığımız bir çalışma var, heyetlerimizin karşı karşıya gelerek ikili bazda istişare mekanizması oluşturmasına karar verdik."