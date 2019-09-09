0553 313 94 23

Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kuracağı partide deprem! 'Benden bu kadar'

Eski AK Partili Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kurulması planlanan yeni partide kriz yaşanıyor. Partide görev alması beklenen bazı isimler yakın zamanda 'Benden bu kadar' demesi bekleniyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:26
Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kuracağı partide deprem! 'Benden bu kadar'

Yeni parti kuruluş çalışmalarını sürdüren muhalefette, daha parti kurulmadan sorunlar yaşanmaya başladığı öğrenildi. Yeni partilere ABD desteğinin özellikle illerde kaygı oluşturduğu bildirildi. Partinin 2020 şubat ayında resmileştirilmesi görüşü ağır basıyor. Ancak parti daha kurulmadan ekip içinde sorunlar başladığı ifade ediliyor.

Yeni parti çalışması yapanlar kendilerini güçlü göstermek için başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin desteğini öne çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “zamanı geldiğinde muhaliflerin gerçek yüzlerinin halka anlatılması”ndan söz etmesi de sıkıntı yaratmış durumda. Geçmişte FETÖ ile irtibatı olan, çeşitli yollarla büyük paralar kazanmış olan isimlerin yeni partide görev almaktan uzak durmaya başladıkları kaydediliyor. Parti kuruluşunun gecikmesi de sorun yaratmış durumda. Bazı isimler beklemenin aleyhte işlediğini savunurken, Gül-Babacan ikilisinin yeni partiyi ağırdan alması eleştiriliyor. Eski Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan tarafından yürütülen partileşme çabaları son aşamaya gelmiş durumda. Davutoğlu kesin ihraç istemiyle Ak Parti Disiplin Kurulu’na verildi. İhraç süreci işliyor.

Yakında ihracının resmileşmesi bekleniyor. Daha önce çalışmalarını yavaşlatan ve yakın çevresine “Erdoğan sonrası Ak Parti” senaryoları anlatan ve partiyi ancak kendinin toparlayabileceğini iddia eden Davutoğlu’nun, ihraç isteminin sonuçlanmasının arkasından yeni parti kuruluşunu ilan etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Aydınlık gazetesinin haberine göre, Gül-Babacan ekibi ise temkinli. Ancak gecikmeden doğacak sorunları çözebilmek için önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak kararlılıklarını dile getirebilecekleri ifade ediliyor. Partinin 2020 şubat ayında resmileştirilmesi görüşü ağır basıyor. Ancak parti daha kurulmadan ekip içinde sorunlar başladığı ifade ediliyor.

Siyasi kulislerde konuşulanlar özetle şöyle:

ABD desteği

Yeni parti çalışması yapanlar kendilerini güçlü göstermek için başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin desteğini öne çıkardılar. Uluslararası finans kuruluşlarının da arkalarında olduğunu söylediler. Ancak bu durum ters tepmiş durumda. ABD’nin desteklediği bir hareket içinde olmayı ülkeye ihanet olarak görenler ortaya çıktı.

“Biz Ak Parti’nin uygulamalarına, yöntemlerine, ülkeyi idare ediş şekline karşıyız. Ama ABD’nin kumanda ettiği bir partiye destek vermeyiz. İşin boyutu farklılaşmaya başladı” diyenlerin sayısının arttığı bildiriliyor.

Erdoğan'ın çıkışı etkiledi

Bir başka konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışı. Erdoğan’ın “zamanı geldiğinde muhaliflerin gerçek yüzlerinin halka anlatılması”ndan söz etmesi de sıkıntı yaratmış durumda. Geçmişte FETÖ ile irtibatı olan, çeşitli yollarla büyük paralar kazanmış olan isimlerin yeni partide görev almaktan uzak durmaya başladıkları kaydediliyor. Her türlü desteğe vermeye hazır oldukları, ama açık desteğe soğuk baktıkları belirtiliyor. Bu durum özellikle Gül-Babacan ekibinde “işlerini kaybetme korkusu” olarak yorumlanıyor.

Çekirdek kadroda kriz

Parti kuruluşunun gecikmesi de sorun yaratmış durumda. Bazı isimler beklemenin aleyhte işlediğini savunurken, Gül-Babacan ikilisinin yeni partiyi ağırdan alması eleştiriliyor. Bu durum özellikle daha önce Ak Parti’de aktif görev almış sonra da kenara itilmiş isimlerde tepkiye dönüşmüş durumda. Partinin hemen kurulmasını isteyenler, “Seçmen beklemez, sen ortaya çıkmazsan herkes kendine yeni bir yol, yeni bir parti bulur” diye itiraz ediyor. Bir başka konu da kurucular arasında yer alacak isimler. Bazıları geniş bir yelpazeyi savunurken, bazıları da aşure çorbasına dönecek bir partinin karar almada zorlanacağı görüşünde.

Adam adama markaj

Ak Parti muhaliflerin faaliyetlerini adım adım izliyor. Bütün temaslarından haberdar. Yeni partilerin partiden koparacağı parçayı küçültmek için yoğun bir çaba içinde. Davutoğlu ve Gül-Babacan ikilisine geçebilecek isimler il il, ilçe ilçe tek tek belirlenmiş. Bu kişilerle tek tek görüşülüyor. Bir Ak Parti yöneticisinin deyimiyle “adam adama markaj” başlamış bulunuyor.

Gül devrede

Abdullah Gül için “bugüne kadar hiç olmadığı kadar aktif” değerlendirmesi yapılıyor. Gül’ün illerdeki hatta ilçelerdeki partililerle tek tek görüştüğü ve onları yeni parti konusunda ikna etmeye çalıştığı kaydediliyor. Gül’ün bir başka görevi de yeni partinin önder kadroları arasında ortaya çıkan sorunları çözmek. Ak Parti kuruluşunda aktif olan isimlerden yeni partiye destek verenler arasındaki gerilimin giderek yükseldiği, parti kuruluşu geciktikçe de gerilimin hat safhaya çıktığı, bazı önemli isimlerin “benden buraya kadar” demesinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:26
  1. Aydın
  2. Ali Babacan
  3. Abdullah Gül

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta yeni eğitim öğretim yılı başladı
    1. Sivas’ta yeni eğitim öğretim yılı..
    2. Uyuşturucu ticareti yapan zanlılara..
    3. Derede boğulan küçük futbolcunun..
    4. ‘Müstakbel Aile’ filminin çekimleri..
    5. Dubai’de okul servisiyle su tankeri..
    6. Kuru incir 23, siyah salamura zeytin..
    7. Beyoğlu'ndaki cinayet
    8. Kangal Malaklı Boz ırkı köpeği Türkiye..
    9. Kanada'da Çevre Bakanı'na özel koruma..
    10. İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet..
    11. Senet çetesinin iş yeri sahibine..
    12. Açık Hava Sinemasında ‘Bir Millet..
    13. Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
    14. Deniz Kuvvetleri personel alım..
    15. ABD’nin 18 yıl süren işgalinde 32..
    16. Rektör Çomaklı’nın İzmir’in..
    17. Yenikapı'da şov yapıyordu!..
    18. Mersin’de CHP’nin 96’ıncı kuruluş yıl..
    19. Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü
    20. Habib Akalın’ın ’’Hatırla Ey Türk’’..
    21. Sokakta satranç var
    22. Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü
    23. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    24. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
    25. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    26. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
    27. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    28. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
    29. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
    30. Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!