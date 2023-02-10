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Siyaset Ali Babacan utanmazlıkta zirve yaptı! Millet can bunlar koltuk derdinde
Siyaset

Ali Babacan utanmazlıkta zirve yaptı! Millet can bunlar koltuk derdinde

Korona ölümlerinde, "Rakamlar gizleniyor" diyerek algı yapan muhalefet, Kahramanmaraş depreminde de aynı alçaklığa imza attı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kimliği tespit edilemeyen, ölü sayılmıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 21:47:00 -
Ali Babacan utanmazlıkta zirve yaptı! Millet can bunlar koltuk derdinde

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş'ta "Kimliği tespit edilemeyen, ölü sayılmıyor" açıklamasında bulundu.

Aynı algıyı, korona ölümlerinde de "rakamlar gizleniyor" diye yapan muhalefet, zor günler yaşadığımız bu dönemde alçaklıkta birbiri ile yarışıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Hatay'a gitti.

"Yıkılan 100 binanın belki bir tanesinde kurtarma faaliyeti var" ifadeleri ile moral motivasyonu bozacak yalan açıklamalarda bulunan Babacan, "Ulaşılan cenazelerden eğer kimliği henüz teyit edilmediyse hayatını kaybedenlerin sayısına yansıtılmıyor." diyerek ölü sayısının gizlendiği imasında bulundu.

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