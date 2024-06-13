Ali Babacan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün genel merkezimizde Ayşe Ateş ile bir araya geldik. Sinan Ateş'in katilleri, katillerini kollayanlar, kimin çevresinde olup olmadıklarına bakılmaksızın hak ettikleri cezayı almalı. Yargının, suçu ve suç işleyenleri değil, hakkı koruyacağı günler için hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce Külliye'de Ayşe Ateş ve kızlarını kabul etmişti. Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada görüşmenin verimli geçtiğini ve Erdoğan'ın kızlarıyla yakından ilgilendiğini söylemişti.