Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı! Yapılan son anket çalışmasında, vatandaşa yeni parti kurmaları durumunda Ali Babacan'a mı, Ahmet Davutoğlu'na mı, yoksa Muharrem İnce'ye mi oy verecekleri soruldu. Katılımcıların verdiği cevaplar dikkat çekti.

Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA), Türkiye Gündem Araştırması adı verdiği bir anket yayımladı. 19-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1721 kişi ile görüşüldü. Ankete katılan kişilere çeşitli sorular yöneltildi. Araştırmanın en dikkat çekici kısmı, yeni parti kurulması durumunda, araştırmaya katılan vatandaşların kimi destekleyeceği sorusuydu. Babacan, Davutoğlu, İnce sorusu Ankette AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ve CHP'nin 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda oy verip vermeyecekleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 10'u Babacan'a, yüzde 7.3'ü Davutoğlu'na, yüzde 9.5'i de İnce'ye oy vereceğini söyledi.

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