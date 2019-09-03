'Ali Babacan, İngiltere Büyükelçisi ile görüştü' iddiası Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan, geçen Nisan ayında İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ile Etimesguttaki bir mekanda buluştuğu iddia edildi.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Temmuz ayında AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etmişti. Babacan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından beraberindeki isimlerle birlikte işadamı ve eski siyasetçilerle görüşmelerde bulunmuş ve yeni parti hazırlığını sürdürmüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü İddialara göre, Ali Babacan, geçen Nisan ayının son haftasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir özel mekanda görüşmelerde bulundu. İki saat süren görüşmede ülke gündemi ile yeni parti kurma çalışmalarının konuşulduğu öne sürüldü.

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