Ali Babacan ile ilgili kulisleri sallayan gelişme! '60 yaş üstü kuşak partinin isminin o olmasını istiyor' AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları hakkında son kulis bilgileri gelmeye başladı. Babacan'ın yeni parti ismi konusunda, 60 yaş üstü kuşaktan 'Huzur Partisi' olması konusunda baskı yapıldığı iddia edildi.

Hafta başında kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın liderliğinde kurulması beklenen yeni partinin isimi netleşiyor...Babacan'ın partisinin adı ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığı iddia edildi. Ali Babacan'ın partisinin ismi konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Alçı, "Ali Babacan hareketinde son durum..." başlıklı yazısında yeni partiyle ilgili kulis bilgilerini paylaşırken, parti adının "Huzur Partisi olması önerisi var" diye yazdı. Yazıda, "Özellikle parti içindeki 60 yaş üstü kuşaktan geliyor bu öneri" notu düşüldü.

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