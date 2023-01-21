Ali Babacan hedef almıştı! Ali Koç'un Bayraktar sözleri yeniden gündem oldu

Recep Yeşil İstanbul

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile temas içinde olan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA ve İHA üreten Baykar'a yönelik "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" tehdidi tepki çekmeye devam ediyor.

Parti içerisinde istifalara bile yola açan skandal sözlere; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, toplumun tüm kesimleri Babacan'a haddini bildirmişti.

Ali Koç'un Bayraktar sözleri yeniden gündem!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç'un 19 Ekim 2021 yılındaki Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanının tanıtım töreninde yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Konuşmasına hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'a rahmet dileyerek başlayan Koç "Özdemir Bayraktar’ı kaybettik. Kendisiyle 12 sene önce bayağı küçük bir atölyede görüşmüştüm." ifadelerini kullanarak şunları kaydetmişti:

“Sizin oğullarınız ve siz bir milli servetsiniz, değerlisiniz, sizi korumalı bu ülke” demiştim.

"Dünyanın belki de en iyi ülkesi konumuna geldik"

Neler başardıklarını, nereden nereye geldiklerini biliyorum, konu sanayiyken aslında biz İHA konusunda dünyanın belki de en iyi ülkesi konumuna geldik. Değilsek de en kötü 3 numarayızdır.

"Gani gani Allah rahmet eylesin"

Gani gani Allah rahmet eylesin, ailesine sabır diliyorum. İnşallah kendisine ektiği tohumlar, daha da büyüyerek daha da gelişerek belki de Türkiye'yi tartışmasız 1 numara haline getirecek."