Ali Babacan gözünü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine dikti! 'Çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız'

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Partisinin 21’inci eylem planını açıklayan Ali Babacan, "Türkiye’ye esaslı bir zihniyet değişimi öneriyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, tüm vatandaşlarımızı kapsayan yepyeni bir yaklaşım öneriyoruz" dedi.

Cemevleri ile ilgili vaatte bulunan Babacan, "İbadethanelerin ibadet yeri olarak tanınmasının önündeki engellerden ciddi ölçüde rahatsızız. Herkesin inancına saygı duymak zorundayız. Bu kapsamda, Cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

Babacan sözlerinin devamında Din dersine ilişkin vaatlerini açıkladı: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız.