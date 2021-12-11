  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ali Babacan da 'Ameliyatlar durdu' yalanına sarıldı! Bir hastane ismi veremedi
Siyaset

Ali Babacan da 'Ameliyatlar durdu' yalanına sarıldı! Bir hastane ismi veremedi

Türkiye Tabipler Birliği ve Türk Eczacılar Birliği'nin "Ameliyatlar durdu", "Eczanelerde ilaç bulunamıyor" yalanına ortaklık eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İlaçlar bulunamıyor, ameliyatlar yapılamıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 19:47:00 -
Ali Babacan da 'Ameliyatlar durdu' yalanına sarıldı! Bir hastane ismi veremedi

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir Torbalı'daki ilçe kongresinde konuştu.

'Ameliyatlar yapılamıyor'muş!

Türk Tabipler Birliği ile Türk Eczacılar Birliği'nin, "Ameliyatlar durdu", "Eczanelerde ilaç bulunamıyor" yalanına ortaklık eden Babacan, "Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde bazı ameliyatların durduğunu açıkladı. İlaçlar bulunamıyor, ameliyatlar yapılamıyor." dedi.

AK Parti'nin gerçekleştirdiği sağlık devrimini, yıllardır öne atılan iddialara sarılarak hedef alan Babacan, "Medikal ürünlerde durum içler acısı. Devlet neredeyse iki yıldır medikal cihaz şirketlerinin alacaklarını doğru düzgün ödemiyor. 'Kredi alın, idare edin, sonra öderiz' diye oyalıyor." ifadelerini kullandı.

Yıllardır bir hastane ismi veremediler

Ortaya attıkları yalan için bir hastane ismi vermekten acizlerin iddiasını gündeme getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Malzeme tedariki olamadığı için beyin, kalp-damar gibi çok ciddi ameliyatların bazıları devlet hastanelerinde yapılamaz hale geldi. Cebinde parası olan, özel hastaneye gittiğinde bile bunların kıtlığını çekiyor. Sağlıkta sosyal devlet diye bir şey artık kalmadı."

Muhalif medyanın 'ilaç krizi' yalanları

'Hastanelerde tıbbi malzeme eksikliğinden ameliyat yapılamıyor' yalanı!
'Hastanelerde tıbbi malzeme eksikliğinden ameliyat yapılamıyor' yalanı!

Gündem

'Hastanelerde tıbbi malzeme eksikliğinden ameliyat yapılamıyor' yalanı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı!
Ekonomi

Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı!

Milyonların beklediği asgari ücret rakamı pazartesi günü netleşecek. Henüz anlaşma sağlanamayan asgari ücrette, TÜRK-İş "Kırmızı çizgimiz 4 ..
Putin'in sağ kolundan bomba
Dünya

Putin'in sağ kolundan bomba "Erdoğan" yorumu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili, “O, Başkan..
Bebekleri her gece 2'de uyanınca kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları durum karşısında dehşete düştüler
Dünya

Bebekleri her gece 2'de uyanınca kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları durum karşısında dehşete düştüler

İngiltere'de yaşayan bir çift, her gece saat 2'de uyanan bebeklerinin neden uyandığını belirlemek için bebeğin yanına kamera yerleştirdi. Ço..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay