Ali Babacan da 'Ameliyatlar durdu' yalanına sarıldı! Bir hastane ismi veremedi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir Torbalı'daki ilçe kongresinde konuştu.

'Ameliyatlar yapılamıyor'muş!

Türk Tabipler Birliği ile Türk Eczacılar Birliği'nin, "Ameliyatlar durdu", "Eczanelerde ilaç bulunamıyor" yalanına ortaklık eden Babacan, "Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde bazı ameliyatların durduğunu açıkladı. İlaçlar bulunamıyor, ameliyatlar yapılamıyor." dedi.

AK Parti'nin gerçekleştirdiği sağlık devrimini, yıllardır öne atılan iddialara sarılarak hedef alan Babacan, "Medikal ürünlerde durum içler acısı. Devlet neredeyse iki yıldır medikal cihaz şirketlerinin alacaklarını doğru düzgün ödemiyor. 'Kredi alın, idare edin, sonra öderiz' diye oyalıyor." ifadelerini kullandı.

Yıllardır bir hastane ismi veremediler

Ortaya attıkları yalan için bir hastane ismi vermekten acizlerin iddiasını gündeme getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Malzeme tedariki olamadığı için beyin, kalp-damar gibi çok ciddi ameliyatların bazıları devlet hastanelerinde yapılamaz hale geldi. Cebinde parası olan, özel hastaneye gittiğinde bile bunların kıtlığını çekiyor. Sağlıkta sosyal devlet diye bir şey artık kalmadı."

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