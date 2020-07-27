  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Ali Babacan CHP’lilere göz kırptı

CHP’lilere yeşil ışık yakan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezine 15 yıllık özel bir Mustafa Kemal portresi astırdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:29:00 -
Ali Babacan CHP’lilere göz kırptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, genel merkezinin şekillenmesinde bazı ayrıntılara özellikle müdahale etti. Hükümeti her fırsatta eleştirmeye kalkan Ali Babacan’ın bu hamlesi CHP’lilerin sempatisini kazanmaya yorumlandı.

Görüşmelerin yapılacağı odaya farklı bir Mustafa Kemal portresinin asılmasını isteyen Babacan; Mustafa Kemal’in ressamı İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı'nın özel koleksiyonundan bir portre satın aldı.

2005'te yapıldı

DEVA Partililer 2005’te yapılan tablo için, aydınlık geleceğe bakışın kendi duruşlarını yansıttığına inanıyor.

Ortaklar iş başında! Ekrem İmamoğlu’ndan, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu’na Kanal İstanbul sunumu
Ortaklar iş başında! Ekrem İmamoğlu’ndan, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu’na Kanal İstanbul sunumu

Siyaset

Ortaklar iş başında! Ekrem İmamoğlu’ndan, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu’na Kanal İstanbul sunumu

Ali Babacan bir anda konuyu değiştirdi! ‘Karadeniz sadece bizim değil’
Ali Babacan bir anda konuyu değiştirdi! ‘Karadeniz sadece bizim değil’

Gündem

Ali Babacan bir anda konuyu değiştirdi! ‘Karadeniz sadece bizim değil’

Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken sözler! ‘Kimi Kılıçdaroğlu’na rap söyletti, kimi Deniz Baykal’ın…’
Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken sözler! ‘Kimi Kılıçdaroğlu’na rap söyletti, kimi Deniz Baykal’ın…’

Gündem

Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken sözler! ‘Kimi Kılıçdaroğlu’na rap söyletti, kimi Deniz Baykal’ın…’

Ahmet Davutoğlu’na Ankara’da şok
Ahmet Davutoğlu’na Ankara’da şok

Siyaset

Ahmet Davutoğlu’na Ankara’da şok

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ax111

Bir birine göz kırpan kırpana. İnsan da biraz asalet, onur ve gurur olur. Maşallah bazılarında kemik sıfır. Solucandan beterler. Bu kadar da olmaz. Olmaması lazım. Ama işin içine hırs, hased, ihtiras girdi mi Saadettin Köpek'lerden köpek beğen ondan sonra.Ondan sonra da çık işin içinden çıkabilirsen. Tabi ondan sonra da Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Alayı bir Erdoğan etmeyenlerin, Erdoğan rahatsılığı çok calibi daikkat bir konu.
  • Yanıtla

enes

Atatürk posteri asilMAYAN parti var mi?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı