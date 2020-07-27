Ali Babacan CHP’lilere göz kırptı
CHP’lilere yeşil ışık yakan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezine 15 yıllık özel bir Mustafa Kemal portresi astırdı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, genel merkezinin şekillenmesinde bazı ayrıntılara özellikle müdahale etti. Hükümeti her fırsatta eleştirmeye kalkan Ali Babacan’ın bu hamlesi CHP’lilerin sempatisini kazanmaya yorumlandı.
Görüşmelerin yapılacağı odaya farklı bir Mustafa Kemal portresinin asılmasını isteyen Babacan; Mustafa Kemal’in ressamı İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı'nın özel koleksiyonundan bir portre satın aldı.
2005'te yapıldı
DEVA Partililer 2005’te yapılan tablo için, aydınlık geleceğe bakışın kendi duruşlarını yansıttığına inanıyor.
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