Ali Babacan cephesinden yeni parti için isim açıklaması

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti'den istifa etmesinin ardından yeni parti çalışmalarına hız verdiği ifade edilen Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin isminin Özgürlük ve Hukuk Partisi yada Huzur Partisi olacağı ve Eylül ayında kurulacağı iddia edilmişti.

Babacan’a yakın kaynaklar, bu iddiaları yalanlayarak, “Şuan için partinin tüzük, program ve kurucu üyeler için çalışmalar sürüyor. Parti ismi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılmış gibi haberler gerçek dışıdır. Bizler parti ismini henüz belirlemiş değiliz ki patent başvurusu yapalım. Şu bilinsin ki Huzur Partisi yada Özgürlük ve Hukuk Partisi isimleri kurulacak partinin asla ismi olmayacak. Huzur Partisi ismi 2010 yılında merhum lider Necmettin Erbakan için 'Huzur Partisi kuruyor', 'Milli Görüş'e Huzur geliyor', 'Hoca'dan Huzur operasyonu' ve 'Hoca kongreye gidilmezse Huzur Partisi'ni kuracak' şeklinde gündeme getirilmişti” dediler.

Abdullah Gül görev almayacak

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil olmak üzere bir çok eski AK Partili ismin yeni partide hiç bir resmi görevi olmayacağını ifade eden kaynaklar, “Abdullah Bey, partiye dışarıdan destek verecek. Eylül yada Ekim’de kuracağız gibi kesin bir netleşmiş takvimimiz yok. Kurucu kadromuzda her siyasi görüşten isimler yer alacak” dediler.