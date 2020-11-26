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Siyaset Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından "sürpriz" mesaj
Siyaset

Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından "sürpriz" mesaj

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatı'nın hazırladığı pankarta bakakaldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:19:00 - 2020-11-26 16:23:09
Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından "sürpriz" mesaj

AK Parti'den ayrılarak CHP'nin kuyruğuna takılan ve "Ne koparırsak kâr" anlayışıyla DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, Çanakkale'de 1'inci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine hareket eden Babacan, burada AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatı'nın bir sürpriziyle karşılaştı.

AK Partili teşkilat üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve bir dörtlükle Babacan'a tarihi bir mesaj verdi. O pankartı paylaşan gazeteci Mehmet Ardıç, "Bugün Çanakkale Lapseki ilçesine gelen Ali Babacan’a AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatı cevabı vermiş. Tüm Çanakkale teşkilatımıza selamlar" ifadesini kullandı.

İşte o mesaj:

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