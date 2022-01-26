Ali Babacan aymazlığı! İmamoğlu'nun balık sefasına göz yumup hükümeti hedef aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul eden Ali Babacan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluların kar yapışıyla mücadele ettiği sırada balıkçıda yemek yemesine ilişkin, "İstanbul ve Ankara'da merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında çok ciddi bir sürtüşme var." diyerek suçu hükümette bulmaya çalıştı.

Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti. Ziyaret sonrası, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Babacan, görüşmede, Türkiye'nin gündemini değerlendirdiklerini söyleyerek, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili 6 partinin ortak bir iradesi vardı, bununla ilgili kapsamlı çalışmanın da oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini de hep beraber görmüş olduk, bu çalışmaların da üzerinden geçtik. Önümüzdeki süreçte de yine partilerimiz arasındaki hem diyalog, istişare sürecinin hem de iş birliği süreçlerinin hangi yönde ve nasıl gelişebileceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

İmamoğlu'na sessiz kalıp hükümeti hedef aldı

Babacan, CHP'li İBB'nin yetersiz çalışmalarından dolayı İstanbulluların karda esareti yaşadığı sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık restoranında yemek yediği görüntülere sessiz kalarak, "İstanbul ve Ankara'da merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında çok ciddi bir sürtüşme var. Bundan sadece İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız etkileniyor" diye konuştu.