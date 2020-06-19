Ali Babacan akıl hocasını açıkladı! 'Ayda bir kez görüşüyoruz'

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, TV5'te ekranlara gelen Ankara Kulisi programında yeni parti sürecine ilişkin konuştu.

Ali Babacan,11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den tavsiyeler aldığını belirterek, "Kuruluş aşamasında ve öncesinde Abdullah Gül destek oldu. Kendisi aktif siyasette yer almayacağını söyledi. 'Bunu siz yapın ve soracağınız soru varsa bana sorun' dedi. Ayda bir telefon görüşmesi yapıyoruz. Ben soruyorum, o da cevap veriyor. Benim siyasette görüşünü benimsediğim 8-10 kişi var. Hepsi ile istişare yapıyorum" dedi.