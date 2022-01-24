Babacan ve Davutoğlu'na seslendi: Sedef Kabaş'tan beterler!

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, gazeteci - yazar Mustafa Albayrak'ın çarpıcı yorumları dikkat çekti. Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği hakareti "ifade özgürlüğü" diyerek savunan Zillet İttifakı'na seslenen Albayrak, özellikle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na dikkat çeken eleştiriler yöneltti.

Albayrak şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk gereğini yaptı, o yüzden Sedef Kabaş'a bir şey söylemeye gerek yok. Ama onu savunanlara bir şey söyleyeceğim. Onu savunanlar Sedef Kabaş'tan çok daha beter durumdalar. Millet İttifakı'nın bileşenlerine ve arka kapıdan kaçarak Zillet İttifakı'na payende olmuşlara, sayın Davtuoğlu'na, sayın Babacan'a sesleniyorum. Sizin durumunuz Sedef Kabaş'tan çok daha beter durumdur. Sedef Kabaş kendi tiynetine, kendi zihniyetine, kendi dünya ve uhrevi görüşüne uygun bir şey yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımıza alçakça hakarette bulunmuş. Siz neyin peşindesiniz?"