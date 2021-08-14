  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Selden yıkılan köprü böyle görüntülendi
Kars'ta sel felaketi!
FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Manavgat'ta çıkan yangın korkuttu
Gündem Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldıran alçaklar yakalandı! Birlik mesajlarının yanında provokatörler de boş durmadı
Gündem

Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldıran alçaklar yakalandı! Birlik mesajlarının yanında provokatörler de boş durmadı

Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik alçak bir saldırı gerçekleştirildi. Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi. Öte yandan sosyal medyada vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verirken provokatörler de boş durmadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 20:34:00 - 2021-08-14 20:38:25
Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldıran alçaklar yakalandı! Birlik mesajlarının yanında provokatörler de boş durmadı

 yeniakit.com.tr 

Son günlerde Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışan alçak provokatörler yine boş durmadı. Mülteci düşmanlığının yanı sıra Alevi-Sünni, Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyen ajan provokatörler, bu kez İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı düzenlendi.

Saldırganlar yakalandı

Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi.

Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada birlik mesajları verildi

Sosyal medyada birçok kesimden birlik mesajları verildi. Önemli isimler ise vatandaşlara provokasyona gelmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Provokatörler boş durmadı

Diğer taraftan Türkiye'yi karıştırmak için hazırda bekleyen provokatörler de boş durmadı. Alevi vatandaşları kışkırtmaya çalışan başta Taylan Kulaçoğlu gibi terör örgütü DHKP-C militanları gibi provokatörler, halkı galeyana getirmek için harekete geçti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay