0553 313 94 23

Ali Ayık kimdir nerelidir?

CHP Yozgat Boğazlıyan belediye başkan adayı Ali Ayık oldu. Ali Ayık’ın Boğazlıyan belediye başkana adayı olmasından sonra Ali Ayık’ın kim olduğu araştırılıyor. Boğazlıyan Ticaret Borsasında Genel Sekreter olarak görev yapan Ali Ayık kimdir? Ali Ayık nerelidir ve kaç yaşındadır? Ali Ayık hangi görevlerde bulundu? İşte Ali Ayık biyografisi

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:35
Ali Ayık kimdir nerelidir?

CHP Yozgat Boğazlıyan belediye başkan adayı Ali Ayık oldu. Ali Ayık’ın Boğazlıyan belediye başkana adayı olmasından sonra Ali Ayık’ın kim olduğu araştırılıyor. Boğazlıyan Ticaret Borsasında Genel Sekreter olarak görev yapan Ali Ayık kimdir? Ali Ayık nerelidir ve kaç yaşındadır? Ali Ayık hangi görevlerde bulundu? İşte Ali Ayık biyografisi

Ali Ayık kimdir?

Ali Ayık, 1970 yılında Boğazlıyan’da dünyaya geldi. Ayık, ilk, orta ve lise öğrenimini Boğazlıyan’da okudu. Ali Ayık, 1992 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 1997 yılından itibaren Boğazlıyan Ticaret Borsasında Genel Sekreter olarak görev yapan Ali Ayık, aynı zamanda ticaretle de uğraşmaktadır. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Ali Ayık evli ve beş çocuk babasıdır. Ali Ayık, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:35
  1. Ali Ayık kimdir nerelidir?
  2. CHP Yozgat Boğazlıyan belediye başkan adayı Ali Ayık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Myanmar'daki bazı Facebook hesapları kaldırıldı
    1. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
    2. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
    3. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
    4. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
    5. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
    6. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
    7. AK Parti'de iki ilçeye atama
    8. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
    9. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
    10. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
    11. Akciğer sertleşmesi
    12. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
    13. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
    14. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
    15. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
    16. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
    17. IKBY'de "KYB'siz hükümet başarısız..
    18. Hudeyde'deki ateşkes "ihlal"..
    19. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
    20. GÜNCELLEME 3- Şile'de kuru yük gemisi..
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi