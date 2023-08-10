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Spor Ali Akman'dan şaşırtan karar! Yeni adresi belli oldu
Spor

Ali Akman'dan şaşırtan karar! Yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-10 19:35:00 -
Ali Akman'dan şaşırtan karar! Yeni adresi belli oldu

Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ın Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'a imza attığını açıkladı.

Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ın Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'a imza attığını açıkladı.

21 yaşındaki santrfor Ali Akman'dan şaşırtan bir karar geldi. Eintracht Frankfurt, genç oyuncunun Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'a transfer olduğunu açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İnegölspor altyapısında yetişen Ali Akman daha sonra Bursaspor'da uzun süre forma giydi. Genç oyuncu, sözleşmesinin bitmesinin ardından Eintracht Frankfurt'a imza attı. Bundesliga ekibinde tutunamayan genç futbolcu NEC Nijmegen ve Göztepe'de kiralık olarak forma giydi. Ali Akman'ın güncel piyasa değeri 650 bin euro.

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