Algıya bak algıya! Dar gelirliler alkol almadan ne yapar?

Türkiye, Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek tam kapanmaya gitme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması bazı çevreleri rahatsız etti.

Karar sonrası "alkol yasaklanıyor" ve "kişisel haklara müdahale ediliyor" şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma süreçlerinde birçok ülkede alkol satışı ve tüketiminin kısıtlanması veya yasaklanmasına yönelik karar alınıyor.

Tekel bayileri üzerinden kirli algı

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Solcu öğretim üyelerinin, Türk Tabipleri Birliği, CHP’nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sürekli olarak ‘tam kapanma, tam kapanma’ söylemleri sonrası Cumhurbaşkanlığı verileri, talepleri değerlendirip 17 gün tam kapanma getirdi. Sağlıkçı, gazeteciler, emniyetçiler bunlar zaten muaf olmalılar. Yiyecek malzemesi zorunlu olarak satılması konusunda marketler, bakkallar haliyle açık olmak zorunda" dedi. Karahasanoğlu açıklamasının devamında tekel bayileri üzerinden algı yapıldığını belirtti.