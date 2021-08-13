Algının esiri olmayın aşınızı olun

Harun Sekmen İstanbul

Türkiye’de korona ile savaş sürerken aşı karşıtlarının yaptığı kara propaganda aşılama konusunda olumsuz bir etkiye sebep oluyor.

Ülkemizde ilk doz aşı olanların sayısı 42 milyonken, ikinci doz aşısını olanların oranının 30 milyonda kalması salgınla mücadeleye ağır darbe vuruyor. İlk doz aşısını hiç olmayanların üzerine eklenen 12 milyon kişi, toplumsal bağışıklık sisteminin oluşmasını maalesef engelliyor. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan ve sosyal medya üzerinden yayılan aşı karşıtlığına tepki gösteren tıp dünyasının önemli isimleri, halktan aşıda tereddüt etmemesi istedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “2. doz olmayan 12 milyon kişi tereddütte olanlardır. Aşı kısırlık yapar mı düşüncesi tereddüte neden oluyor. Oysa bu noktada hiçbir bilimsel veri yok. Aşının kısırlık yapmadığı, iki doz Biontech aşısı olanlarda sperm sayısında artış olduğu gözlendi. Aşının orta ve uzun vadede etkileri çıkacak iddiası da tereddütü körüklüyor. Aşının koruyucu etkisi 1 yıl sürerken, yan etkisi neden 15 yıl sürsün? Türk aşısını bekleyenler de şunu unutmalıdır ki, aşılamada bir tek gün bile önemli” dedi.

Bilime güvenilmesi gerektiğini kaydeden Arıca, “Aşı olmadıysanız ya da aşınız eksikse enfekte durumunda hastalığı ağır geçireceksiniz. Oksijen tedavisi olacaksınız belki de hayatınızı kaybedeceksiniz. Ölüm riski her zaman olacak. Mevcut aşıları kullanmalıyız. İkna yöntemiyle bu tereddütleri bitirebiliriz” şeklinde konuştu.

‘Tek doz yeterli’ algısı yanlış

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Herkes aşı olmalı. İlk doz aşısını olanlar da mutlaka ikinci doz aşılarını olmalılar. Sosyal medyada yayılan ve hiçbir bilimsel gerçekliği olmayan iddialara aldanmasınlar. Tek dozun yeterli olduğu algısına da kapılmasınlar. Birtakım medyanın aşı olmayanlara yönelik kullandığı sert dil de vatandaşları ürpertiyor. Oysa bilimsel metoda dayalı ikna yöntemi en etkili metot olmalıdır. Bu aşıları onaylayan bilim otoritelerine güvenilmesi gerekir” dedi.

Aşıda rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çiftçi, “Aşı olmayanlar aşıyı geciktirmesin” diye konuştu.

