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Gündem Algı operasyonları sonrası duyar kastı! Selçuk Tepeli: Siz geri zekalı mısınız?
Gündem

Algı operasyonları sonrası duyar kastı! Selçuk Tepeli: Siz geri zekalı mısınız?

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketini akıllarınca fırsata çevirip algı operasyonu çekmeye kalkışan FOX TV'nin ana haber sunucusu Selçuk Tepeli kendilerine yağan tepkiler sonrası duyar kastı. Depremzedelere hala fatura gönderildiğini iddia ederek GSM ve internet sağlayıcısı şirketlere tepki gösteren Tepeli, "Yahu siz geri zekalı mısınız?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 17:58:00 -

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu.

85 milyon ile el ele veren devlet Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye için bütün imkanlarını seferber etti. Bölgeye yurtiçinden ver yurtdışında yardımlar yağıyor.

Türkiye'nin felaketi yaşarken durumu rezil bir şekilde fırsata çevirmek isteyen FOX TV; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine karşı algı operasyonlarına başladı.

FOX TV'nin ana haber spikeri rolündeki algı operatörü Selçuk Tepeli, depremzedeler olmak üzere toplumda tüm kesimlerden gelen tepkiler sonrası duyar kastı.

Depremzedelere hala fatura gönderildiğini iddia ederek GSM ve internet sağlayıcısı şirketlere tepki gösteren Tepeli, şu ifadeleri kullandı:

“Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Siz gerizekalı mısınız”

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