Algı operasyonları çöküyor Ekonomi ayağa kalkıyor

Haçlı Batı’nın döviz operasyonları ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla diz çöktürmek istediği Türkiye’nin ekonomisi, kirli tezgahlara rağmen şahlanışını sürdürüyor. İşsizliğin iki yıl sonra yeniden tek haneli rakama düştüğü Türkiye’de sanayi üretim endeksi arttı, ihracat zirve yaptı, ihracatta teknoloji ürünlerinin payı büyük artış gösterdi, turizm gelirleri ise parmak ısırttı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin tetikçiliğini yapan Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik kredi notu ayarlarına rağmen sanayi üretim endeksi geçen yıla oranla yüzde 12 genişledi. Çarkların ‘üretim’ için döndüğü Türkiye’de sanayi üretimi geçen yıla oranla Ocak ayında yüzde 12, Şubat’ta yüzde 10,2, Mart’ta yüzde 7,8, Nisan’da yüzde 6,2 artış gösterdi.

İHRACAT 100 MİLYARA DOĞRU

İlk 6 aylık ihracat miktarı 2017’de toplamda 77,4 milyar dolar iken 2018’de 81,9 milyar dolara yükseldi. 2017 Ocak’ta 11,2 milyar dolar olan ihracat 2018 Ocak’ta 12,4 milyar dolara, Şubat’ta 12,1 milyar dolardan 13,1 milyar dolara, Mart’ta 14,5 milyar dolardan 15,6 milyar dolara, Nisan’da 12,9 milyar dolardan 13,9 milyar dolara, Mayıs’ta 13,6 milyar dolardan 14,3 miyar dolara yükseldi.

İhracatta teknoloji ürünlerinin payı da yüz güldürdü. Teknololi yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri ihracatı 60,3 milyon dolardan 65 milyon dolara tırmandı. Yüksek teknolojili ürünlerde ihracat 2,25 milyon dolardan 2,33 milyon dolara, orta yüksek teknolojili ürünlerde 20,3 milyon dolardan 24,2 milyon dolara, düşük teknolojili ürünlerde 20 milyon dolardan 21,6 milyon dolara çıktı. Turist sayısı 2017’ye göre yüzde 31,3 artış gösteren Türkiye’nin turizm geliri 4 ayda 4,4 milyar dolar olarak ölçüldü. Turist sayısında önceki yıla göre Ocak’ta yüzde 35, Şubat’ta yüzde 35, Mart’ta yüzde 34, Nisan’da yüzde 28, Mayıs’ta yüzde 27 artış oldu. Ülkemize ilk 5 ayda 11 milyon 400 turist geldi.

OTELLER TIKLIM TIKLIM

Otel doluluk oranları Türkiye genelinde yüzde 72’ye ulaştı. 2017 yılının Ocak ayında yüzde 47,1 olan otel doluluk oranı 2018’de yüzde 60,6’ya yükseldi. Şubat’ta yüzde 47,1’den yüzde 60,6’ya, Şubat’ta yüzde 50,6’dan yüzde 62,5’e, Mart’ta 55,9’dan yüzde 67,8’e, Nisan’da yüzde 60,6’dan yüzde 72,6’ya çıktı. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte tatil bölgelerinde doluluk yüzde 100 olarak ölçüldü.

Ekonominin şahlandığı ülkemizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği sonucu işsizlik rakamları iki yıl aradan sonra tek haneye inerek yüzde 9,6 oldu. İşsizlik oranı nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan düştü. İşsiz sayısı 201 bin kişi azalarak.

TARIM SEKTÖRÜ İSTİHDAM GÜCÜNÜ KORUYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın istihdamdaki gücünü koruduğunu belirterek, “Tarım, nisan ayında 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1,8 puan düşürdü” ifadesini kullandı.

Bayraktar, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, tarımda istihdamın, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 15 bin kişi azalmasına rağmen istihdamdaki payının hala çok önemli olduğuna dikkati çekti. Nisanda toplam istihdamın yüzde 18,3’ünü tarımın karşıladığına işaret eden Bayraktar, söz konusu ayda tarımda 2 milyon 953 bin erkek, 2 milyon 352 bin kadının istihdam edildiğini vurguladı. Bayraktar, “Nisan ayında tarım, kadınlarda işsizliği 3,5 puan düşürerek yüzde 15,8’den yüzde 12,3’e, erkeklerde 1,2 puan düşürerek yüzde 9,5’ten yüzde 8,3’e, toplamda işsizliği 1,8 puan düşürerek yüzde 11,4’ten yüzde 9,6’ya indirdi” dedi.

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞI KREDİ BORCU DÜŞTÜ

Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 19,7 milyar dolar ve 222,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mayısta bir önceki aya kıyasla 2,3 milyar dolar azalarak 222,8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 0,7 milyar dolar gerileyerek 19,7 milyar dolara indi.

Geçen yıl sonuna göre değerlendirildiğinde ise özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 726 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,6 milyar dolar artış gösterdi.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından, geçen yıl sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 328 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 464 milyon dolar yükselişle 30,9 milyar dolara ulaştı.

HAZİRAN AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 17 ARTTI

Merkezi yönetim bütçesi haziranda 25,6 milyar lira, ocak-haziran döneminde de 46,1 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 51,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 33,8 yükselerek 77,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 artışla 353,6 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,2 yükselişle 399,7 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 25,6 milyar lira, ocak-haziran döneminde de 46,1 milyar lira açık verdi. Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-haziran döneminde 399 milyar 691 milyon lira harcama yapıldı.

Bütçe gelirleri ise bu dönemde 353 milyar 601 milyon lira oldu.

Geçen ay 23 milyar 234 milyon lira faiz dışı açık verildi. Söz konusu açık, geçen yılın aynı ayında 12 milyar 461 milyon lira düzeyindeydi.

2018 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 762 milyar 753 milyon liralık ödenekten, geçen ay 77 milyar 162 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 57 milyar 678 milyon lira olmuştu.

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 691 milyar 53 milyon lira ödeneğin yüzde 10,8’i kullanılarak 74 milyar 772 milyon lira harcandı. Haziranda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 16 milyar 621 milyon lira olarak kaydedildi. Personel giderleri için bütçede öngörülen 183 milyar 127 milyon lira ödeneğin de yüzde 9,1’i kullanıldı.

10 MİLYON ÇEK İBRA EDİLDİ

Bankalara ibraz edilen çek sayısı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 10 milyon adet oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, haziran ayı çek raporunu yayımladı. Bu yılın ocak-haziran döneminde bankalara ibraz edilen 473 bin keşideciye ait 10 milyon çekin toplam tutarı 434 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 15 arttı, keşideci sayısı yüzde 2 ve çek adedi yüzde 3 geriledi. Bu yılın ocak-haziran döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 26 bin keşideciye ait 196 bin adet çekin toplam tutarı 9,5 milyar lira oldu.