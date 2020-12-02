Algı bültenleri tecavüzcü CHP’lilere kör kaldı

CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz'un, 23 yaşındaki bir kadını zorla alıkoyup taciz ettiği ortaya çıktı. Yaşananların ardından parti içinde tacize uğrayan başka kadınlar da yaşadıklarını dile getirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partideki skandalı ortaya çıkaran Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı.

CHP'deki taciz gerçekleri bir bir ortaya dökülürken, yandaş medyanın takındığı tavır pes dedirtti. Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gibi medya organları, CHP içindeki istismar rezilliklerine kör ve sağır kaldı. Haberi duyuranlar da, iç sayfalarda 1-2 sütun anca ayırdı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, yandaş basının tavrı da masaya yatırıldı.

Konuya ilişkin konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bu gazetelerin okurları resmen enayi yerine konuluyor. Resmen bilgiler gizleniyor. Buna rağmen okurlar çıkıp da CHP'li birisi de olsa, kadına tacizde bulunduğuna göre bizim bunu okumaya hakkımız var, demeleri gerekirken, maalesef okurları da bir tepki göstermiyorlar." dedi.