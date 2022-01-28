Algı belediyeciliği yerle bir oldu!

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından yayınladığı video ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu anlattı.

İmamoğlu İstanbulluları ortada bıraktı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliği ve tembelliği herkesin malumu. Ne bir icratı ne bir eseri var. Kaynakların büyük bölümünü kişisel reklamına harcayıp çalışıyormuş gibi algı yapıyor. Tüm mesaisini bunun için harcıyor. Bir balon gibi şişirildi. Fakat bu sefer yere çakıldı. Günler öncesinden kar yağışı için uyarılar yapıldı. Ekrem İmamoğlu önlem almadı. İstanbulluları ortada bıraktı. Vatandaşları mağdur ederken de İngiliz Büyükelçiyle balıkçıda keyif çattı” dedi.