Alfemo’dan 3 yeni mağaza
Türkiye’nin mobilya devlerinden Alfemo, bir hafta içinde 3 yeni mağaza açtı.08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:24
Bir hafta içinde Fethiye, Finike ve Bingöl’de 3 yeni mağaza açan Alfemo, tarzını Türkiye’nin her köşesine yaymaya devam ediyor. Alfemo Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Dinler açılışlarda yaptığı konuşmada, “Yatırımcılardan çok fazla talep alıyor ve kriterlerimize uygun talepleri hızla değerlendirerek kilit noktalarda mağaza sayımızı artırıyoruz. Halen yurt içi ve yurt dışında toplam 150’ye yakın mağazamızda Alfemo markası kalite güvencesine sahip ürünlerimizi çeşitli avantajlarla tüketiciye sunuyoruz” dedi.
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