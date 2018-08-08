Alfemo’dan 3 yeni mağaza

Bir hafta içinde Fethiye, Finike ve Bingöl’de 3 yeni mağaza açan Alfemo, tarzını Türkiye’nin her köşesine yaymaya devam ediyor. Alfemo Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Dinler açılışlarda yaptığı konuşmada, “Yatırımcılardan çok fazla talep alıyor ve kriterlerimize uygun talepleri hızla değerlendirerek kilit noktalarda mağaza sayımızı artırıyoruz. Halen yurt içi ve yurt dışında toplam 150’ye yakın mağazamızda Alfemo markası kalite güvencesine sahip ürünlerimizi çeşitli avantajlarla tüketiciye sunuyoruz” dedi.