ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları! İki bakan Meclis'i bilgilendirecek Yer: İzmir! CHP beceremedi, halk kendi başının çaresine baktı Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran'ın "şişme" stratejisi gündemde! İran'dan İsrail'e ACEM OYUNU Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Akit'e konuştu: Vahdet bilinciyle hareket etmeliyiz İran'a petrol için çöktüklerini itiraf ettiler! Leş kargası
Teknoloji Alfa Romeo’dan mart ayında dev kampanya
Teknoloji

Alfa Romeo’dan mart ayında dev kampanya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Alfa Romeo’dan mart ayında dev kampanya

Alfa Romeo, mart ayında Junior ve Tonale modellerine yönelik kredi ve takas desteği kampanyası sunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre marka, mart ayında Junior sahibi olmak isteyen kullanıcılara cazip kredi avantajları ve takas fırsatları sağlıyor.

Bu kapsamda Alfa Romeo'nun sürüş dinamikleri ve ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Junior Ibrida modellerinde 60 bin liraya varan takas desteği sunuluyor.

Junior modelinin hibrit motor seçeneğinde Speciale+ versiyonuna yönelik takas desteği, mart ayı boyunca geçerli olacak.

Markanın elektrikli motor seçeneği Junior Elettrica'nın Speciale+ donanımlı versiyonu için ise 300 bin lira tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kompakt boyutları, tasarımı ve markaya özgü çizgileriyle öne çıkan Tonale'nin dizel motorlu versiyonu için de mart ayı boyunca avantajlı takas desteği imkanı sağlanacak.

