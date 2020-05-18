Alfa Romeo, yenilenen Giulia ve Stelvio Quadrifoglio’yu tanıttı

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, yenilenen Giulia ve Stelvio Quadrifoglio’yu, internet üzerinden düzenlediği tanıtım toplantısıyla dünyanın beğenisine sundu.

Alfa Romeo açıklamasına göre, marka, DNA’sının heyecan verici sembolü olan Quadrifoglio mirasını sürdüren Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinin 2020 model yılına ait versiyonlarını, düzenlediği online basın toplantısıyla ilk kez tanıttı.

510 HP gücündeki 2.9 V6 Bi-Turbo motorlarıyla hız kesmeyen Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi; yeni teknoloji, bağlanabilirlik ve güvenlik özellikleriyle gücüne güç kattı.

Yenilenen Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, güncellenmiş arayüz tasarımı ve araç performasıyla ilgili özel menüye sahip yepyeni dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemine kavuşurken, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunmasıyla da dikkatleri çekiyor.

Alfa Romeo’nun en sportif ikilisinin 2020 model yılına ait versiyonları ayrıca, iç ve dış tasarımındaki yeni ve özel detaylarla da otomobil tutkunlarının tüm beklentilerini iddialı bir şekilde karşılamayı sürdürüyor.





- Yenilikçi Q4 dört çekiş sistemi





Açıklamada verilen bilgilere göre, Yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, Alfa Romeo DNA’sının temel unsurları olan üstün performans ve İtalyan stili mükemmeliyetçiliğini gözler önüne seriyor.

Üstün performansını 510 HP güç ve 2.500 d/d’de 600 Nm tork üreten tamamı alüminyum 2,9 litre V6 Bi-Turbo motordan alan Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modelleri, her iki otomobilde de sınıfının en iyi performansını sunmaya devam ediyor.

Motorun gücü, Alfa Active Torque Vectoring sistemi tarafından tekerleklere aktarılırken 2020 model Stelvio Quadrifoglio modelinde ayrıca, yenilikçi Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi yeni modelle birlikte devreye giriyor.

Her iki modelde de, 8 vitesli otomatik şanzıman akıcı vites değişimi ile konforu optimize etmek üzere kalibre edilirken, bu sayede iki otomobil de farklı yol ve zemin koşullarında rahat bir sürüş sunuyor.

Quadrifoglio’da bulunan şanzıman, “RACE” modunda ise sadece 150 milisaniyede vites değiştirerek aracın gerçek potansiyelini ortaya koyuyor.



