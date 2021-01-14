  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aleyna Yurtkölesi'nin katili intihar etti
Gündem

Aleyna Yurtkölesi'nin katili intihar etti

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi boğarak öldüren İran uyruklu Shayan Kheyrian, cezaevinde intihar etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 10:37:00 -
Aleyna Yurtkölesi'nin katili intihar etti

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak Cumartesi günü, yalnız yaşadığı Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde ölü bulundu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, barışmak istememesi genç kızı çıkan tartışma sonucu boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

Cezaevinde intihar etti

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçen hafta pazar günü adliyeye sevk edilen Kheyrian çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aleyna Yurtkölesi'nin kaldığı apartmana zillere rastgele basıp yemek kuryesi olduğunu söyleyerek girdikten sonra cinayeti işlediği belirlenen İran uyruklu Kheyrian, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam kendini tavana iple asarak intihar etti. Kheyrian'ın cesedini görevliler buldu.

Koğuşta jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Shayan Kheyrian'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

bir pi.lik geberdi
  • Yanıtla

17-25 ...

GEBERMİŞ P.Ç
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ahmet Davutoğlu'na 'Mustafa Sarıgül' şoku
Gündem

Ahmet Davutoğlu'na 'Mustafa Sarıgül' şoku

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Avcılar İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Ağaoğlu ile yönetim kurulu üye..
AB yeşil ışığı yaktı! Un kurdu sofradaki yerini alacak
Sağlık

AB yeşil ışığı yaktı! Un kurdu sofradaki yerini alacak

Türkiye'de "un kurdu" diye bilinen böceğin larvalarının gıda maddelerine katılmasına Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) onay verdi...
9'uncu kez basılan engelliler derneğinde yine iğrenç olay
Gündem

9'uncu kez basılan engelliler derneğinde yine iğrenç olay

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez yapılan baskında alkollü eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay