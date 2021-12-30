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Medya Aleyna Tilki'den Türk kadınına skandal hakaret
Medya

Aleyna Tilki'den Türk kadınına skandal hakaret

Kokuşmuş mahallenin şımarık çocuğu Aleyna Tilki, bu kez Türk kadınını aşağılayarak büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 16:37:00 -
Aleyna Tilki'den Türk kadınına skandal hakaret

Piyasaya sürüldüğü günden bu yana, gençlere ahlaksız ‘Batı’ kültürünü aşılayan Aleyna Tilki,  bu kez Türk kadınına hakaret ederek yeni bir skandala imza attı.

Yaptıkları ve söyledikleriyle sürekli tepki çeken Aleyna Tilki'nin, Serel Yereli'nin paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorumla yine gündeme geldi.

Tilki, Serel Yereli'nin paylaştığı bir karenin altına, "Hep gurbette Londra'da buluştuk. Bir kez de ülkemizde bululaşım artık. Tabii buradaki kezbanlar bir tükensin önce" yorumunu bıraktı.

Tilki'nin bu yorumu, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Yorumlar

Mak

Bak hele seni cakal yavrusu  
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