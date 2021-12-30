Aleyna Tilki'den Türk kadınına skandal hakaret

Piyasaya sürüldüğü günden bu yana, gençlere ahlaksız ‘Batı’ kültürünü aşılayan Aleyna Tilki, bu kez Türk kadınına hakaret ederek yeni bir skandala imza attı.

Yaptıkları ve söyledikleriyle sürekli tepki çeken Aleyna Tilki'nin, Serel Yereli'nin paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorumla yine gündeme geldi.

Tilki, Serel Yereli'nin paylaştığı bir karenin altına, "Hep gurbette Londra'da buluştuk. Bir kez de ülkemizde bululaşım artık. Tabii buradaki kezbanlar bir tükensin önce" yorumunu bıraktı.

Tilki'nin bu yorumu, sosyal medyada büyük tepki topladı.