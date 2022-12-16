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Gündem Aleyna Tilki’den “müjdeli haber”! Şarkı söyleyemeyecek
Gündem

Aleyna Tilki’den “müjdeli haber”! Şarkı söyleyemeyecek

Sesinden ziyade yaptığı sansasyonel hareketler ve giydiği edep dışı kıyafetlerle gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, geçmiş konserlerinden bir görüntü paylaşarak ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2022-12-16 11:15:00 -
Aleyna Tilki’den "müjdeli haber"! Şarkı söyleyemeyecek

Sesinden ziyade yaptığı sansasyonel hareketler ve giydiği edep dışı kıyafetlerle gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, geçmiş konserlerinden bir görüntü paylaşarak ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı

Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

post sağlammı

zaten senin şarkını dinlemek eğlenmek için gelmiyorlardı postuna durumuna bakmaya gelmiyorlardı malum sırtlan. bol

hıdır diker

bu gız ve bunun gibiler genel evlerede hizmet vermeliler hemde ana babası ve diğer yakınları ile beraber hizmet vermeliler. daha çok dua alırlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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