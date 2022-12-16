Aleyna Tilki’den “müjdeli haber”! Şarkı söyleyemeyecek

Sesinden ziyade yaptığı sansasyonel hareketler ve giydiği edep dışı kıyafetlerle gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, geçmiş konserlerinden bir görüntü paylaşarak ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı

Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" ifadelerini kullandı.