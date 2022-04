Aleyna Tilki'den büyük pişkinlik! Hem arsız hem donsuz

Yaptığı ahlaksızlıklarla kamuoyunun gündeminden düşmeyen sözde şarkıcı Aleyna Tilki, son klibindeki pespayeliği savunarak "Utanmazlığın bu kadarına da pes" dedirtti. Take It Or Leave It şarkısına neredeyse anadan üryan bir şekilde klip çeken Tilki, kendisine yöneltilen eleştirilere "Partiye okul kıyafetlerimle gitmek istemediğim için gidene kadar kıyafetlerimi değiştiriyorum. Klipte okuldan çıkıp garajımdaki partiye gidiyorum. Gündelik bi olay yani. Abartmayalım artık" cevabını vererek ar damarının çatladığını bir defa daha gösterdi.