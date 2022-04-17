  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aleyna Tilki'den büyük pişkinlik! Hem arsız hem donsuz
Gündem

Aleyna Tilki'den büyük pişkinlik! Hem arsız hem donsuz

Yaptığı ahlaksızlıklarla kamuoyunun gündeminden düşmeyen sözde şarkıcı Aleyna Tilki, son klibindeki pespayeliği savunarak "Utanmazlığın bu kadarına da pes" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 12:52:00 -
Aleyna Tilki'den büyük pişkinlik! Hem arsız hem donsuz

Yaptığı ahlaksızlıklarla kamuoyunun gündeminden düşmeyen sözde şarkıcı Aleyna Tilki, son klibindeki pespayeliği savunarak "Utanmazlığın bu kadarına da pes" dedirtti. Take It Or Leave It şarkısına neredeyse anadan üryan bir şekilde klip çeken Tilki, kendisine yöneltilen eleştirilere "Partiye okul kıyafetlerimle gitmek istemediğim için gidene kadar kıyafetlerimi değiştiriyorum. Klipte okuldan çıkıp garajımdaki partiye gidiyorum. Gündelik bi olay yani. Abartmayalım artık" cevabını vererek ar damarının çatladığını bir defa daha gösterdi. 

 

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Onun

 senden değerli akit.

Mehmet

Bu haberi yapınca toplumun ahlaki yapısına nasıl bir iyilik yapmış oluyorsunuz acaba?  
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay