Aleyna Tilki, gençliğin içler acısı halini anlattı! "Bana tapıyorlar"
'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında piyasaya sürdüğü Aleyna Tilki, gençliğin içler acısı halini anlattı.
Piyasaya sürüldüğü günden bu yana, gençlere ahlaksız ‘Batı’ kültürünü aşılayan Aleyna Tilki, gençliğin içine düştüğü çukuru anlattı.
“İnsanlar beni güzel ve ünlü olduğum için seviyor” diyen ‘Kokuşmuş mahallenin’ şımarık çocuğu Aleyna Tilki bunun kendisine sahte geldiğini dile getirdi.
"Bana tapma noktasına geliyorlar"
Şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklarda gençliğin içerisine düştüğü içler acısı hali Tilki şu ifadelerle anlattı.
“Tanıdıklarında ise ekstra bir şok yaşıyorlar. Bana tapma noktasına geliyorlar.”