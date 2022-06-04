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Medya Aleyna Tilki, gençliğin içler acısı halini anlattı! "Bana tapıyorlar"
Medya

Aleyna Tilki, gençliğin içler acısı halini anlattı! "Bana tapıyorlar"

'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında piyasaya sürdüğü Aleyna Tilki, gençliğin içler acısı halini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 13:36:00 -
Aleyna Tilki, gençliğin içler acısı halini anlattı! "Bana tapıyorlar"

Piyasaya sürüldüğü günden bu yana, gençlere ahlaksız ‘Batı’ kültürünü aşılayan Aleyna Tilki, gençliğin içine düştüğü çukuru anlattı.

“İnsanlar beni güzel ve ünlü olduğum için seviyor” diyen ‘Kokuşmuş mahallenin’ şımarık çocuğu Aleyna Tilki bunun kendisine sahte geldiğini dile getirdi.

"Bana tapma noktasına geliyorlar"

Şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklarda gençliğin içerisine düştüğü içler acısı hali Tilki şu ifadelerle anlattı.

“Tanıdıklarında ise ekstra bir şok yaşıyorlar. Bana tapma noktasına geliyorlar.”

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Yorumlar

Şeytan ve yavruları

Şeytanın en büyük amacı insanları yoldan çıkarıp imansız göndermektir bu dünyadan.Tapınma olayı sadece Allah'a(CC) özgü olan bir şeydir.Yani sadece O 'na(CC) tapmalıyız.Onun dışına çıktık mı şirke gireriz ve imansız gideriz bu dünyadanAllah(CC) bizleri şeytan ve avanelerinden ,şirk günahından korusun.

Neco

Ya siz ne değişik bir gazete oldunuz.son bir yildir kimliğiniz tamamen değişti.sizin jeton sıkıntılı mi. 
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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