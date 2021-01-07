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Gündem Aleyna Çakır’ın ölüm nedeni belli oldu mu?
Gündem

Aleyna Çakır’ın ölüm nedeni belli oldu mu?

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, daha önce Sema Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Aleyna Çakır’ın ölüm nedeni belli oldu. Peki Aleyna Çakır’ın ölüm nedeni nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 13:05:00 -
Aleyna Çakır’ın ölüm nedeni belli oldu mu?

Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır’ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun’u sorumlu tuttu. Soruşturmayı yürüten savcılık, olay yerinde yapılan incelemede Çakır’ın ölümüyle ilgili herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadı. Kendini iple asarak yaşamına son verdiği değerlendirilen Çakır’ın ölümüyle iddialar üzerine dosya, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’nci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor şöyle:

 

Aleyna Çakır’ın ölüm nedeni

 

“Adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynunda iken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopsisinde boyun bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem (ip izi), telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik vurgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur.”

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