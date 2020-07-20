Alexander Sörloth’a dev teklif!

Ülkede yayım yapan Daily Mail gazetesi, Napoli'nin Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen oyuncu için Crystal Palace'ın kapısını çaldığını yazdı.

Haberde Serie A kulübünün 24 yaşındaki santrforun bonservisi için 22 milyon sterlin (24 milyon euro) gibi dev bir para ödemeye hazır olduğu ifade edilirken Wolfsburg ve Fiorentina'nın da transfer için devrede olduğu belirtildi.

Süper Lig'de gol krallığı koltuğunda oturan golcü futbolcu, bu sezon bordo-mavililer ile çıktığı 47 maçta 31 kez fileleri havalandırırken 10 da asist kaydetti.

Trabzonspor ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Sörloth'un 2020/21 sezonundaki resmi maçların 50’sinde ilk 11’de başlaması hâlinde 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.