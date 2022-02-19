Alexander Sörloth imzayı atıyor

Real Sociedad Sportif Direktörü Roberto Olabe, Leipzig’den kiralık Alexander Sörloth’un 15 milyon euroluk satın alma opsiyonlu bonservisini almaya hazırlandıklarını açıkladı.

Trabzonspor’dan gittiği RB Leipzig takımında beklentilerin altında kalan Alexander Sörloth, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği İspanya’nın Real Sociedad ekibindeyse daha etkili bir görüntü sergilemeye başladı. La Liga ekibinin Norveçli futbolcudan memnun olduğu ve 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Real Sociedad Sportif Direktörü Roberto Olabe, performansından memnun oldukları ismin bonservisini almaya niyetli olduklarını açıkladı. Alman gazeteciler Yvonne Gabriel ile Nico Linner’e konuşan Olabe “Sörloth’tan memnunuz. Daha da gelişeceğini ve takıma daha fazla şeyler vereceğini düşünüyoruz. Hala adaptasyon süreci tam olarak geçmese de takıma sürekli katkı sağlıyor. Zaten biz satın alma opsiyonunu sözleşmesine bilerek koydurttuk. Bu opsiyonu kullanmayı istiyoruz” dedi.

‘Sörloth hala Türkiye’deki Sörloth’

Sociedad'da bu sezon beş gol kaydeden Norveçli forvetin Süper Lig’de gol kralı olduğu ve parladığı sezondaki gibi etkili olduğunu söyleyen Olabe “Sörloth hala Türkiye’deki Sörloth… Trabzonspor’da 24 gol attığı sezondaki kadar iyi bir futbolcu. Güçlü fiziği ve cüssesine karşın koordinasyonu iyi ve süratli bir futbolcu. Ayrıca çok iyi bir profesyonel olduğunu da söylemem gerekir” diye konuştu.

Yıldız futbolcunun ismi son günlerde Beşiktaş ile alakalı transfer iddialarına konu olmuştu.