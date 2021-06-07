Alex teknik direktör olarak da tarihe geçti! 8-0'lık maçta inanılmaz karar

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Alex de Souza, Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımının başına geçerek başladığı teknik direktörlük kariyerinde görülmemiş bir taktiğe imza attı.

Santos 20 yaş altı takımı ile oynanan hazırlık maçında oynattığı futbolla Brezilya'da tam not alan Alex de Souza, sahadan 8-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken son yarım saatte verdiği karar mücadelenin önüne geçti.

Santos karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Sao Paulo'da teknik direktör Alex de Souza, ikinci yarının başında Uruguay’ın Defensor takımından transfer edilen Facundo Milan'ı sahaya sürdü.

İkinci yarının ilk 12 dakikasında 2 gol daha bulan Sao Paulo, skoru 5-0'a getirdi. Devre arasında oyuna dahil olan yeni transfer Facundo Milan'ı 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçın 60. dakikasında Alex de Souza'dan yeşil sahalarda ender görülecek bir karar geldi.

Farklı skor avantajının yakalanmasının ardından Takımının eksik oynama konusunda tecrübe kazanmasını isteyen Alex de Souza, bizzat kendi kararıyla bir oyuncusunu sahadan çekti. Sao Paulo buna rağmen maçın kalan bölümlerinde 3 gol daha buldu ve sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Brezilya basını söz konusu müsabakayı Santos adına "Rezalet" olarak nitelendirirken, Alex de Souza'nın maçın son bölümünde yaptığı değişiklik ve oynattığı futbol takdir topladı.

Kaynak: Hürriyet