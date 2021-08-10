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Spor

Alex Teixeira resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 17:44:00 -
Alex Teixeira resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.

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