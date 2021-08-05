Beşiktaş uzun zamandır Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaşmak için çalışıyor. Gelen haberlere göre Alex Teixeira ile her konuda anlaşıldı. Brezilyalı futbolcunun resim sözleşmeyi imzalamak için pazartesi günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Alex Teixeira kaç yaşında nereli? Alex Teixeira bonservisi ne kadar?

Alex Teixeira 6 Ocak 1990'da Brezilya'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Vasco de Gama'da başlayan Alex Teixeira 2008'de profesyonel kariyerine adım addı. Bir sezon Vasco da Gama'da forma giyen Alex Teixeira 2009'da Shakhtar Donetsk'e imza attı. Ukrayna ekibiyle 223 maça çıkan futbolcu 89 gol atıp 25 asist yaptı.

Ocak 2016'da İngiliz Premier League kulübü Liverpool, Shakhtar Donetsk kulübüne Alez Teixeira'yı transfer etmek için 32 milyon avro teklif verdi. Alex Teixeira'nın Liverpool transfer olmak istese de Shakhtar Donetsk teklifi reddetti ve 5 Şubat 2016'da Alex Teixeira, 50 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Çin kulübü Jiangsu Suning sattı. Alex Teixeira, Çin kulübü ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

Jiangsu Suning formasıyla çıktığı 153 maçta Alex Teixeira 73 gol atıp 43 asist yaptı. Brezilyalı futbolcu 1 Ocak 2021'den bu yana bir kulüple sözleşme imzalamadı.