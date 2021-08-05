Alex Teixeira formayı giydi! Transferi menajeri duyurdu

Beşiktaş'ın imza attırmak için İstanbul'a davet ettiği Alex Teixeira, Beşiktaş formalı bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.



Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Alex Teixeira'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Brezilyalı yıldızın menajeri Junior Mendonza, sosyal medya hesabından "Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor" paylaşımında bulundu.

Paylaşımı olay oldu

Alex Teixeira, bir taraftarın kendisi için hazırladığı Beşiktaş formalı tasarımı Instagram hikayesinde paylaştı ve Beşiktaş'ı takip etmeye başladı.

Sürpriz yorum

Alex Teixeira da, vatandaşı Josef de Souza'nın paylaşımına yorum yaptı. Yıldız futbolcu Josef'in, "Kim mutlu elini kaldırsın" paylaşımına, el kaldırma emojisi ile yanıt verdi.