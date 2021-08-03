Alevlerin ortasında kalan 3 çocuklu aile havuza girerek kurtuldu!

Antalya'da yangından ailesini kaçırırken çıkmaz sokağa giren Harun Yılmaz, ailesiyle birlikte bir villadaki havuzun içine sığınarak yanmaktan kurtuldu. Yılmaz, olayın ardından yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde ikamet eden ve tarımla uğraşan Harun Yılmaz, geçen hafta yıllık izne ayrılmasının ardından ailesi ile baba ocağına geldi.

Bölgeyi etkisi altına alan orman yangınları ailenin bulunduğu eve yaklaşmaya başlayınca Yılmaz hem eşini ve 3 çocuğunu hem Alzheimer hastası anneannesini otomobille bölgeden çıkarmak için mücadele etti.

Yangından kaçarken çıkmaz sokağa girdi

Alevlerin arasından geçen Yılmaz, çıkmaz sokağa girdiğini fark etti. Aracın arkasına yaklaşan alevlerden kaçmak için yol üzerindeki bir villanın duvarından ailesini geçiren Yılmaz, ailesi ile bahçede bulunan yüzme havuzuna girdi.

Ailesiyle birlikte havuzun içine girdi

Yangının kendilerine iyice yaklaşması ile artan sıcaklıktan çocuklarını korumak için suya sokup çıkaran baba, diğer yandan da ailesini sakinleştirmek için çaba harcadı.

Saatler sonra alevlerin villaya da sıçraması ile Yılmaz ve ailesi villanın çökme tehlikesine karşı aracı olduğu yerde bırakıp kaçarak güvenli bölgeye ulaştı. Harun Yılmaz, yangının ardından aynı havuza yeniden gittiğinde villanın çöktüğünü gördü.

Yaşadıklarını bir video ile anlatan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı.

"Bu havuz olmasaydı hepimiz ölüyorduk"

Yılmaz olay anını şu ifadelerle anlattı:

“Arabayla buraya kadar geldim. Arkamdan çok kuvvetli bir şekilde yangın geliyordu. Kendimiz havuza attık. Üstümüzde alevler vardı. Çocukları havuza batıra çıkara hayatta kaldık. Son anda hayatımızı kurtardık. Bu havuz olmasaydı hepimiz ölüyorduk. Köyümüzde sağlam 5 ev kalmış sadece.

Yıllık izne çıkmış babamı ziyaret gelmiştim. Kozalaklar atınca bir anda yangın evimizin önüne geldi. Kaçarken yanlış yola girmişim. Kaçacak bir yerimiz yoktu. Tekrar dönsem arabanın içerisinde hepimiz yanacaktık. Burada havuz olduğunu görünce korkuluk demirlerinin üzerinden atlayıp buraya girdik. Uzun süre havuzun içerisinde kaldık. Villa tutuştu, yıkılsaydı yine ölecektik. Havuzdan çıktık ve çocukları güvenli bir alana ulaştırınca gidip yardım istedim."

"Çocukları sürekli suya batırıp çıkarıyorduk"

Alevlerin bir anda etraflarını sardığını söyleyen Yılmaz, "Havuzda yanmayız diye düşündüm. Çocukların hepsini kucakladık. Çocuklar 'Baba öleceğiz' diye ağlıyordu. Çocukları sürekli suya batırıp çıkarıyorduk." dedi.

"Çocuklarım hala şokta"

"Çocuklarıma bir şey olursa ne yaparım diye düşündüm." diyen Yılmaz, "Bir şey olsaydı intihar ederdim. Bir baba olarak babalığımı yapamadım, diye. Çocuklarım hala şokta. Uyurken bile 'Yangın var. Ev yanıyor' diye bağırıp uyanıyorlar.” ifadelerini kullandı.