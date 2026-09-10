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Yaşam Alevlerin arasından son anda kurtarıldı! İtfaiyeden kaplumbağaya can suyu
Yaşam

Alevlerin arasından son anda kurtarıldı! İtfaiyeden kaplumbağaya can suyu

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IHA Giriş Tarihi:

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtardı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürülürken ekipler bu kez bir canı kurtarmak için harekete geçti.

 

Yangın, İskenderun ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını söndürme esnasında ekipler, otluk alanda bulunan kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtarıldı. Ekipler kurtardığı kaplumbağaya su vermesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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