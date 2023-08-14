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Yerel Alevlerin arasından kurtardılar
Yerel

Alevlerin arasından kurtardılar

Yeniakit Publisher
2023-08-14 02:00:00 -
Alevlerin arasından kurtardılar

Şanlıurfa’da bir apartman dairesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, alevlerin arasına dalan kahraman itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesinde yaşandı. Apartmanın 4’üncü katındaki bir dairede söndürülmeyen sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin arasına dalıp kurtardılar

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, içeride bir kadının olduğu bilgisini aldı. Alevlerin arasına dalan itfaiye yerlerinden Veysel Güneş, baygın haldeki Fatma A.’yı sırtına alarak kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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