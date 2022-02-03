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Dünya Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle kurtarıldı
Dünya

Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle kurtarıldı

Rusya’da bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra oksijen maskesiyle hayata döndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 23:29:00 - 2022-02-03 23:43:28
Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle kurtarıldı

Rusya’da bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra oksijen maskesiyle hayata döndürüldü.

Rusya’nın İrkutsk bölgesindeki Usolye-Sibirskoye kentinde bir binada yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri binaya girerek yangına müdahale etti. Alevlerin tüm binayı sardığı yangında içerideki 18 kişi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin arasında kalan köpeği de dışarı çıkarmayı başardı.

Oksijen maskesi ile müdahale edildi

Nefes almayan ve kendinden geçen terrier cinsi köpeğe müdahale eden ekipler, oksijen maskesi ile köpeği hayata döndürdü. Veterinerde tedavi altına alınan köpeğe oksijen verilmeye devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kısa sürede sağlığına kavuşması beklenen köpeğin tedavisinden sonra sahibine teslim edileceği açıklanırken, yangının ise tamamen söndürüldüğü belirtildi.

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