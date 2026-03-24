  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel'in mesnetsiz saldırılarına Burhanettin Duran'dan tokat gibi cevap! Son 3 ayın en düşüğü! Alman ekonomisine savaş darbesi Tel Aviv, Ramat Gan, Negev ve Beersheba vuruluyor Devrim muhafızları 79. dalgayı başlattı Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı Üye ülkeler birbirlerini suçlama yarışı içinde AB paranoya yaşıyor Orta Doğu’daki savaş yayılıyor mu? Avrupa ülkelerinden Doğu Akdeniz ile GKRY'ye yeni askeri sevkiyat Körfez’de kanlı tezgah! İşgalci ABD ve yandaşları bölgeyi ateş çemberine alıyor! YRP'den takdir toplayan savaş çıkışı Siyonist vahşetin kanlı belgesi! BM: İşkence İsrail’in devlet politikası oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Alevlerin arasına daldılar! Can dostlarını kurtarmak isterlerken hastanelik oldular

Yeniakit Publisher
Yeniakit Publisher

Ordu Ünye'de çıkan yangında kedilerini kurtarmaya çalışan çift dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

 

Yangın, Kaledere Mahallesi Zincirli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Hakan ve Gülperi Y.’ye ait olduğu öğrenilen dairenin yatak odasında yangın başladı. Kısa sürede büyüyerek tüm odayı kaplayan alevleri fark eden ev sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

 

Yangın sırasında evde bulunan kedilerini kurtarmak için yoğun çaba sarf eden çift, yoğun dumana maruz kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılan çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Yangının paniğiyle apartman boşluğuna düştüğü anlaşılan kediler için itfaiye ekipleri seferber oldu. Alt kattaki dairenin banyo penceresinden ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarılan kediler güvenli bir yere alındı. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, hastaneye kaldırılan Hakan ve Gülperi Y. çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23