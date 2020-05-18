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Alevlere teslim olan şofben 5 katlı binayı küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir binada şofbenin tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:52:05 -
Alevlere teslim olan şofben 5 katlı binayı küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir binada şofbenin tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1737 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında Mustafa C. isimli bir vatandaşın yaşadığı evde, şofben bir anda tutuştu. Şofbenden dumanların yükseldiğini gören vatandaş, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi binadan yükselen alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol alına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken evde maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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